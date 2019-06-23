Siirt’te fıstık bağlarında çıkan yangında 200 dönüm alan zarar gördü

Siirt’te fıstık bağlarında çıkan yangında yaklaşık 200 dönümlük alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Algül Mahallesi Şeyh Musa Caddesi Doğu Kışla karşısında bulunan fıstık bağlarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle diğer bağlara sıçradı. Alevleri fark eden çevredekiler durumu itfaiyeye bildirince Siirt Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri bölgeye giderek yangına müdahale etti. Yangında itfaiye araçlarının giremediği yerlere kendi imkanlarıyla giren itfaiye ekipleri, çalı çırpı ve bidonlarla su taşıyarak yangına müdahalede bulundu. Yaklaşık 3 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 200 dönüm alanda etkili olan yangında birçok bağ ve tarım alanında hasar meydana geldi.

Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürü Mizbah Yılmaz, bağ, bahçe sahiplerinin oluşabilecek yangına karşı daha dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Yılmaz, "Bağ, bahçe, anız yangınlarının tümü doğanın dengesini bozmaktadır. Bu konuda vatandaşlarımızın daha duyarlı olması geriyor. Çıkan tüm yangınlar doğa ortamına zarar veriyor. Bu konuda vatandaşlarımızı daha duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.