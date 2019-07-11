Siirt'te fıstık bahçesi ve buğday tarlasında yangın

SİİRT (AA) - Siirt'te fıstık bahçesinde ve buğday tarlasında yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Başur mesire alanı ile Aktaş köyü arasındaki buğday tarlasında henüz nedeni belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın fıstık bahçelerine sıçradı.

Köylüler, yangının evlerine sıçramaması için önlem almaya çalışırken, Siirt Belediyesi İtfaiyesi ekiplerinin 4 saat süren çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında çok sayıda fıstık ağacı zarar gördü.

Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürü Misbah Yılmaz, yaptığı açıklamada, yangının güçlükle kontrol altına alındığını söyledi.

Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini vurgulayan Yılmaz, piknikçileri yaktıkları mangal ateşini söndürmesi konusunda uyardı.

Aktaş köyü muhtarı Mehmet Can Kezer de yangınlara dikkati çekerek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

