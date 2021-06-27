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Siirt’te Göçmen Taşıyan Kamyona Ateş Açıldı: 2 Ölü

27.06.2021 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’ye kaçak yollardan giren Afganistan ve Pakistan uyruklu bir grup göçmeni taşıyan bir kamyona, Siirt’te askerler tarafından ateş açılması sonucu iki göçmen öldü

Siirt’te Göçmen Taşıyan Kamyona Ateş Açıldı: 2 Ölü

Türkiye’ye kaçak yollardan giren Afganistan ve Pakistan uyruklu bir grup göçmeni taşıyan bir kamyona, Siirt’te askerler tarafından ateş açılması sonucu iki göçmen öldü. Valilik, kamyonetin dur ihtarına uymadığını ve kamyondan askerlere ateş açıldığını açıkladı.

Olay, gece saat 1.30 sularında, Siirt’in Pervari İlçesi Beğendik Beldesi yakınlarında meydana geldi. Askeri birliğe yaklaşan bir kamyon, iddiaya göre ‘dur’ ihtarına uymadı. Bunun üzerine askerler araca ateş açtı. Araçta bulunan 2 göçmen hayatını kaybetti. Yaralanan 10 göçmense olay yerine çağrılan sağlık görevlileri tarafından, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kamyon sürücüsü R.E. gözaltına alındı. Kamyonette bulunan diğer mülteciler ise kaçtı.

“Askerlere ateş açıldı”

Olayla ilgili Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, kamyondan askerlere ateş açıldığı ifade edildi. Olayın askerlerin ateşe karşılık vermesi üzerine yaşandığına dikkat çeken valilik açıklamasında “İhbarın alınmasına müteakip, Pervari-Beğendik Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından Beğendik Köprüsü üzerinde Yol Emniyet ve Kontrol Devriyesi icra edilmeye başlanılmış, saat:01.27 sıralarında kontrol noktasına yaklaşmakta olan şüpheli araç (Kamyon) devriye tarafından yapılan dur ihtarına uymadığı ve hızını artırarak aracı personelin üzerine sürüp, araçtan personele ateş açılması üzerine, devriye personeli de ateşe, ateşle karşılık vermiştir. Olay sonucunda, araçta 84 Afganistan ve Pakistan uyruklu göçmenin olduğu, tespit edilmiş, 2 göçmen hayatını kaybetmiş, 12 göçmense yaralanmıştır. Yaralı göçmenler ivedilikle Pervari Devlet Hastanesine sevk edilerek, burada yapılan ilk müdahalenin ardından 10 yaralı göçmen Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir” denildi.

Olayla ilgili Pervari Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, kaçan göçmenlerin yakalanması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

“Sorumlular yargı önüne çıkarılmalı”

Bu arada olayla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Batman Barosu Başkanı Erkan Şenses olayla ilgili etkili bir soruşturma yapılması çağrısı yaptı. Şenses “Valilik açıklamasında mültecileri taşıyan kamyondan askeri personele ateş açıldığı iddia edilmiş. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı bağımsız, tarafsız, seri ve etkili bir soruşturmayla 2 mültecinin ölümüne yol açan olayı soruşturarak ilgili askeri personeli yargı önüne çıkarmalıdır” dedi.

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