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Siirt'te, gösteri ve yürüyüş yasağı 1 ay uzatıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 16:59 | Son Güncelleme

SİİRT Valiliği'nce kent genelinde yapılması planan toplantı, gösteri ve yürüyüşlerinin yasaklanması kararının 1 ay süreyle uzatıldığı açıklandı.

SİİRT, (DHA) - SİİRT Valiliği'nce kent genelinde yapılması planan toplantı, gösteri ve yürüyüşlerinin yasaklanması kararının 1 ay süreyle uzatıldığı açıklandı.
Valiliğin yazılı açıklamasında, kent genelinde yapılacak her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin 1 ay süreyle yasaklandığı belirtilerek, "İlimiz genelinde alınan istihbarı bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi, provokatif eylemlerin engellenmesi amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17'nci maddesine istinaden, Siirt il ve ilçelerinde jandarma sorumluluk bölgeleri dahil 24 Mayıs 2019 tarihi saat 00.00'dan - 23 Haziran 2019 Pazar günü saat 23.59'a kadar yapılması muhtemel her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma, oturma eylemleri ve benzeri türdeki tüm açık alanlardaki etkinlikler, il merkezi ve ilçelerimizde yasaklanmıştır" denildi.

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