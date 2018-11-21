Siirt'te Hamsi Festivali

"Siirt, Pervari, Batman, Diyarbakır, Botan, Dicle, Fırat ne zalimlikler, fitneler gördü. Allah'a çok şükür bugüne kadar bu fitneler bizi ayıramadı, birliğimizi bozamadı. İnşallah bundan sonra hangi terör örgütü, hangi fitne olursa olsun kıyamete kadar birliğimizi ve beraberliğimizi bozamayacak. Bu şanlı bayrağın altında, Kur'an'ımızın rehberliğinde, peygamberimizin önderliğinde bu millet, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Türk'üyle, İstanbullusuyla, Trabzonlusuyla, Diyarbakırlısıyla, Siirtlisiyle kıyamete kadar beraber olacaktır inşallah."

Bu coğrafyada yaşayanların arasında fitne sokmak isteyenlerin olduğuna işaret eden Malkoç, şöyle devam etti:

Malkoç, bin yıldan beri bu coğrafyada Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Laz'ıyla, Çerkez'iyle etle tırnak gibi beraber yaşandığını anlattı.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, festivalde yaptığı konuşmada, çok anlamlı ve güzel bir gecede Siirt'te olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

- "Bugüne kadar bu fitneler bizi ayıramadı"

İçişleri Bakanlığınca yürütülen Kardeş Şehirler Projesi kapsamında Siirt ve Trabzon'un kardeş şehir olmasının ardından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen festivale katılanlara 20 ton hamsi ve Vakfıkebir ekmeği ile helva ikram edildi.

- "Et tırnaktan ziyade, can ve canan olmuşuz"

Vali Ali Fuat Atik de Siirt'in üç dilin ve farklı kültürlerin, bin yıldan beri barış, kardeşlik ve hoşgörü içinde yaşadığı bir kültür ve medeniyet şehri olduğunu belirtti.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" felsefesi ile hareket ederek, devlet-vatandaş kucaklamasını esas alan bir yönetim anlayışı ile çok önemli mesafelerin alındığına inandığını aktaran Atik, "Bu kutsal vatan topraklarında, et tırnaktan ziyade, can ve canan olmuşuz, huzur ikliminde kardeş olmuşuz. PKK gibi bölücü bazı unsurlar bu kardeşliği, huzuru bozmaya çalışıyor. Ancak bunu asla başaramayacaklardır. Kardeşliğimizin pekişmesinde, vatandaşlarımızın, güvenlik güçlerimizin, sivil toplum kuruluşlarının ve sağduyulu basının büyük katkısı vardır." diye konuştu.

Atik, Siirt ve Trabzon arasında kurulan kardeşlik ve gönül köprülerinin kadim dostlukların da kurulmasına imkan sağlayacağını ifade etti.

- "Ne iyi ettik de gelmişiz"

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise katılımcıları Türkçe, Kürtçe ve Arapça selamladı.