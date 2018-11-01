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Siirt'te 'Hamsi Festivali' yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 14:22 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca yürütülen 'Kardeş Şehirler Projesi' kapsamında, Trabzon ve Siirt'in kardeş şehir olmasının ardından Siirt'te 'Hamsi Festivali' düzenlenecek.

Siirt'te 'Hamsi Festivali' yapılacak

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca yürütülen 'Kardeş Şehirler Projesi' kapsamında, Trabzon ve Siirt'in kardeş şehir olmasının ardından Siirt'te 'Hamsi Festivali' düzenlenecek. Trabzon'dan kente getirilecek 20 ton hamsi, pişirilerek, Siirtlilere ikram edilecek.
Trabzon ile Siirt'in kardeş şehir olmasının ardından kentler arasında planlanan etkinlikler kapsamında, ilerleyen günlerde Siirt'te 'Hamsi Festivali' yapılacak. Siirt Valisi Ali Fuat Atik, festivalin düzenleneceği alanı Trabzon'dan gelen yetkililerle birlikte inceledi. Siirtliler ve Trabzonluların birlikte hamsi pişireceklerini anlatan Atik, "Siirt ile Trabzon kardeş şehir ilan edildi. Geçen ay Siirt İl Özel İdarespor Kulübümüz ile Trabzonspor Kulübü arasında kardeş takım ilan edildi. Siirtli taraftarlar, Trabzon'a giderek Trabzonspor ile Kasımpaşaspor maçını izledi. Kardeşlik köprüsünün temellerini burada attık. Şimdi ise Trabzon'dan ilimize gelecek olan Trabzonlu vatandaşlarımız burada Trabzon'un yaşatacaklar ve burada tüm hep birlikte hamsi pişirecekler. Festivalin yapılacağı alanda Trabzon Ortahisar Belediyesi yetkileriyle birlikte inceleme yaptık. Amacımız bu kardeşlik köprüsünü genişletmek ve iki farklın ikin kültürünü tanıtmaktır. 20 ton hamsi kızartılıp Siirtli vatandaşlara dağıtılacaktır. Bunun yanında ise konserlerimiz ve çeşitli etkinliklerimiz olacak" dedi.

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Siirt'te 'Hamsi Festivali' yapılacak

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