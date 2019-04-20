Siirt'te hastanede bebek kaçırma tatbikatı

SİİRT (AA) - Siirt'te yeni doğum yapmış bir annenin bebeğinin, kılık değiştiren bir erkek tarafından kaçırılmasını konu alan "pempe kod" tatbikatı gerçekleştirildi.

Siirt Devlet Hastanesinde gerçekleşen tatbikatta, senaryoya göre, bebekleri kaçırılan bir hasta yakını kadın, feryat ederek tüm hastaneyi alarma geçiriyor.

Doğumhane görevlisinin ihbarıyla santral görevlisinin pembe kod anonsu yapması üzerine hastaneye ait bütün giriş ve çıkışlar güvenlik görevlilerince kapatıldı.

Hastanenin güvenlik timleri, bebeği kaçırmaya çalışan kişiyi kısa sürede hastane dışına çıkmadan yakalayarak polise teslim etti.

Hastanenin Destek Kalite Müdürü Abdulkadir Akay, tatbikatın faydalı geçtiğini belirterek, bebek ve çocuk kaçırılması veya kaybolması durumlarına karşı önlem almak amacıyla hastane personelinin katılımıyla tatbikat düzenlendiğini söyledi.

Akay, "renkli kod" uygulamasının hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak için yapıldığını, "mavi kod" kalp krizi, "beyaz kod" sağlık çalışanlarına fiziksel ya da sözlü saldırı, "pembe kod" ise bebek kaçırma konusunda müdahale anlamlarını taşıdığını bildirdi.

