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Siirt'te hastanede yangın (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 12:31 | Son Güncelleme

SİİRT'te, 5 katlı Özel İbni Sina Hastanesi'nin çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT'te, 5 katlı Özel İbni Sina Hastanesi'nin çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Hasta ve çalışanların tahiyesine başlanan yangın kontrol altına alınmaya çalışıyor.
Gües Caddesi'nde bulunan 5 katlı Özel İbni Sina Hastanesi'nin çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polisler hastane çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Sağlık ekipleri de hasta ve çalışanlar tahliye için çalışma başlattı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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