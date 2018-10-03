Siirt'te hava destekli operasyonda 3 PKK'lı öldürüldü

SİİRT, (DHA)- SİİRT merkez Meydandere köyü kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilerildi, bölgede geniş kapsamlı operasyonlar devem ediyor.
Siirt Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Siirt İl jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmaların ardından bugün, merkeze bağlı Meydandere köyü kırsalında İnsansız Hava Araçları (İHA) ile tespit edilen 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilerek, şöyle denildi:
"3 Ekim 2018 günü Siirt merkeze bağlı köy kırsalında teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, işbirlikçilerinin yakalanması, teröristlerin kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarının tahrip edilmesi amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan hava destekli operasyon sürüyor. Operasyonda, İnsansız Hava Araçları ile (İHA) ile tespit edilen 3 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede geniş kapsamlı operasyon devam etmektedir."
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