HABER

Siirt'te hayat 'kitap' için durdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 15:45 | Son Güncelleme

Siirt Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce organize edilen 'Siirt'te Hayat Duracak Kitap Okunacak' projesi kapsamında il genelinde eş zamanlı olarak tüm okullardaki öğrenciler ve çarşı esnafı, 20 dakika boyunca kitap okudu.

Siirt Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce organize edilen 'Siirt'te Hayat Duracak Kitap Okunacak' projesi kapsamında il genelinde eş zamanlı olarak tüm okullardaki öğrenciler ve çarşı esnafı, 20 dakika boyunca kitap okudu.
Güreş Caddesi'nde bulunan bir kafede başlayan etkinliğe Vali Ali Fuat Atik ile eşi Fulya Atik, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı. Vali Atik etkinlik sonunda yaptığı açıklamada, projenin amacının, kent genelinde okuma alışkanlığının yaşam tarzı haline getirilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamak olduğunu söyledi. Vali Atik, bunu gerçekleştirirken toplumun tüm katmanlarını da projeye katarak evde, sokakta, her yerde bir okuma saati belirleyip, birlikte okuma yapmalarını sağlamayı hedeflediklerini vurguladı. Vali Atik ve beraberindekiler daha sonra esnafı ziyaret ederek kitap dağıttı. Kitap alan esnaf ve öğrenciler, 20 dakika boyuncu kitap okudu.

PARTNER Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili çok konuşulacak iddia! Özel olarak mı seçildi? Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili çok konuşulacak iddia! Özel olarak mı seçildi?
İZDENİZ'de 'vapur kiralama' tartışmasıİZDENİZ'de 'vapur kiralama' tartışması
Yargıtay, dönemin Kayseri Garnizon Komutanına verilen cezayı bozduYargıtay, dönemin Kayseri Garnizon Komutanına verilen cezayı bozdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

Derin bacak dekoltesi olay oldu!

Derin bacak dekoltesi olay oldu!

Türkiye'den ABD'ye İncirlik ve Kürecik resti

Türkiye'den ABD'ye İncirlik ve Kürecik resti

Acı olay! Yakınları buldu

Acı olay! Yakınları buldu

Korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı! Panikle kaçıştılar!

Korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı! Panikle kaçıştılar!

Eşinin park etmesini beğenmedi, sonrası şaşkına çevirdi

Eşinin park etmesini beğenmedi, sonrası şaşkına çevirdi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Ermeni Patriği Sahak Maşalyan oldu

Yeni İstanbul Ermeni Patriği belli oldu

İstanbul'da onlarca hücre evi basıldı! Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da onlarca hücre evi basıldı! Çok sayıda gözaltı

Son dakika: Metin Topuz'un tahliye talebine ret!

Metin Topuz davasında yeni gelişme!

Dövdüğü eşi ölünce tutuklanan astsubay: Başka erkeklerle yazışmalarını gördüm

O astsubay tutuklandı: Telefonunda o yazışmaları görünce...

Yalova'da tersanede yangın

Yalova'da tersanede yangın

Mert Yağız Köksal'ın ölümüne ilişkin yeni açıklama

Mert Yağız Köksal'ın ölümüne ilişkin yeni açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.