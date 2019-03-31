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Siirt'te HDP'li Işık kazandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2019 22:35 | Son Güncelleme

SİİRT'te, HDP'li Berivan Helen Işık resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı oldu.

SİİRT, (DHA)- SİİRT'te, HDP'li Berivan Helen Işık resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı oldu.

Eşi vefat eden tek çocuk annesi Berivan Helen Işık, resmi olmayan sonuçlara göre 93 bin 973 seçmenden çoğunluğunun oyunu aldı. Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü mezunu Işık'ın en yakın rakibi ise AK Parti'nin adayı iş adamı Ali İlbaş oldu. Siirt'te 30 Mart 2014 seçimlerinde DBP'den seçilip Belediye Başkanlığı görevinden alınan Tuncer Bakırhan'ın yerine Vali Yardımcısı Ceyhun Dilşat Taşkın kayyum olarak atanmıştı.

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