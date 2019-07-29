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Siirt’te huzur ve güven uygulaması

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2019 14:40 | Son Güncelleme

Siirt İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent genelinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kamu düzeninin sağlanması ve suçluların yakalanması amacıyla il genelinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

Siirt’te huzur ve güven uygulaması

Siirt İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent genelinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.
Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kamu düzeninin sağlanması ve suçluların yakalanması amacıyla il genelinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi. Jandarmanın, 35 ekip ve 332 personel ile gerçekleştirdiği uygulamalarda 45 metruk bina, 18 iş yeri ve 35 yol kontrol noktası, bin 202 şahıs sorgulandığı, 446 araç kontrol edildiği belirtildi. Uygulama esnasında izin belgesi olmayan Suriye uyruklu N.M. isimli şahıs yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Suriye uyruklu N.M. izin belgesi olmadığı için 701 lira idari para cezası uygulandı.
2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereği 9 araca toplam 4 bin 849 lira trafik para cezası uygulanırken 3 aracın da trafikten men edildiği belirtildi.

Siirt’te huzur ve güven uygulaması

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