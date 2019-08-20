HABER

Siirt'te ihbar üzerine olay yerine giden polis ekibine silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 01:49 | Son Güncelleme

Kentte silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine giden polis ekibine ateş açılması sonucu 1 polis memuru hafif yaralandı, şüpheli etkisiz hale getirildi

SİİRT (AA) - Siirt'te silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine giden polis ekibine ateş açılması sonucu 1 polis memuru hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Algül Mahallesi 1103. Sokak'ta silah seslerinin duyulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Burada polis ekiplerine kimliği belirsiz kişi tarafından ateş açılması üzerine çıkan çatışmada bir polis memuru hafif yaralandı. Şüpheli ekiplerce etkisiz hale getirildi.

Yaralanan polis memuru, Siirt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Öte yandan olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

PARTNERBu dürüm et yemeyenlere özel! İçinde öyle bir protein kaynağı var ki... Yemeye doyamayacaksınız!Bu dürüm et yemeyenlere özel! İçinde öyle bir protein kaynağı var ki... Yemeye doyamayacaksınız!
Köprüler Afganistan'ın kuruluş yıldönümü için kırmızı ve yeşil ile aydınlatıldıKöprüler Afganistan'ın kuruluş yıldönümü için kırmızı ve yeşil ile aydınlatıldı
Hurdaya dönen araç 5 yaşındaki oğluna ve eşine mezar oldu!Hurdaya dönen araç 5 yaşındaki oğluna ve eşine mezar oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
polis Siirt silahlı saldırı

En Çok Okunan Haberler

Uyanır uyanmaz üstsüz paylaşım

Uyanır uyanmaz üstsüz paylaşım

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı kaza geçirdi! Hayatını kaybetti

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı kaza geçirdi! Hayatını kaybetti

Fenerbahçe'den lige muhteşem başlangıç!

Fenerbahçe'den lige muhteşem başlangıç!

Meteoroloji'den İstanbul ve çok sayıda kente kritik uyarı

Meteoroloji'den İstanbul ve çok sayıda kente kritik uyarı

Diyarbakır'da önemli gelişme! Yeniden görevden uzaklaştırıldılar

Diyarbakır'da önemli gelişme! Yeniden görevden uzaklaştırıldılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, 1 yıldır bitirilemedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, 1 yıldır bitirilemedi

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

HDP'li 3 belediye başkanı görevlerinden uzaklaştırıldı

HDP'li 3 belediye başkanı görevlerinden uzaklaştırıldı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Dönüyorlar! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Dönüyorlar! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Siirt'te devriye gezen polislere silahlı saldırı: 1 polis yaralı

Devriye gezen polislere silahlı saldırı!

Konya'da katliam gibi kaza! 5 yaşındaki oğlu ve eşi feci şekilde can verdi!

Hurdaya dönen araç 5 yaşındaki oğluna ve eşine mezar oldu!

Jandarma ormanlık alanda buldu! Boyları 1 buçuk metreyi aşıyor!

Jandarma ormanlık alanda buldu! Boyları 1 buçuk metreyi aşıyor!

Siirtli köylülerden yaban hayvanlarının öldürülmesine tepki

Siirtli köylülerden yaban hayvanlarının öldürülmesine tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, 1 yıldır bitirilemedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, 1 yıldır bitirilemedi

ÖSYM Başkanı Aygün'den DGS açıklaması

ÖSYM Başkanı Aygün'den DGS açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.