HABER

Siirt’te iki araç çarpıştı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2019 23:43 | Son Güncelleme

Siirt kent merkezinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, Kooperatif Mahallesi Zekeriya Çabuk Caddesi’nde meydana geldi.

Siirt’te iki araç çarpıştı: 2 yaralı

Siirt kent merkezinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Kooperatif Mahallesi Zekeriya Çabuk Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Ö. yönetimindeki 72 DK 995 plakalı araç ile karşı yönden gelen Mehmet Cahit E. yönetimindeki 56 BB 322 plakalı araç çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından Ramazan Ö. ile Mehmet Cahit E. adlı yaralılar Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt’te iki araç çarpıştı: 2 yaralı

Siirt’te iki araç çarpıştı: 2 yaralı

Siirt’te iki araç çarpıştı: 2 yaralı

Siirt’te iki araç çarpıştı: 2 yaralı

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Kamyonun çarptığı bisiklet sürücüsü öldüKamyonun çarptığı bisiklet sürücüsü öldü
4 milyon TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi4 milyon TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Google İlhan Koman’ın 98. yaş gününe özel doodle hazırladı! İlhan Koman kimdir?

Google İlhan Koman için özel doodle

Caretta caretta kumsalında 50 yuva yok oldu

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Alkol aldığı arkadaşı tarafından öldürüldü

Villada dehşet! Yatağında öldürüldü...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.