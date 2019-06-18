Siirt’te iki araç çarpıştı: 2 yaralı

Siirt kent merkezinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kooperatif Mahallesi Zekeriya Çabuk Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Ö. yönetimindeki 72 DK 995 plakalı araç ile karşı yönden gelen Mehmet Cahit E. yönetimindeki 56 BB 322 plakalı araç çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından Ramazan Ö. ile Mehmet Cahit E. adlı yaralılar Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



