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Siirt’te iki ayrı köy yolunda heyelan

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 12:32 | Son Güncelleme

Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Ormanbağı köy yolu ile Pervari ilçesine bağlı Çavuşlu-Dolusalkım köy yollarında, aşırı yağışlardan dolayı heyelan meydana geldi.Heyelanın olduğu bölgelerde Şirvan ilçesine bağlı Ormanbağı köy yolu ile Pervari ilçesine bağlı Çavuşlu-Dolusalkım köy yolları ulaşıma kapandı.

Siirt’te iki ayrı köy yolunda heyelan

Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Ormanbağı köy yolu ile Pervari ilçesine bağlı Çavuşlu-Dolusalkım köy yollarında, aşırı yağışlardan dolayı heyelan meydana geldi.
Heyelanın olduğu bölgelerde Şirvan ilçesine bağlı Ormanbağı köy yolu ile Pervari ilçesine bağlı Çavuşlu-Dolusalkım köy yolları ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Abdulmecit İlhan, heyelan nedeniyle kapanan yolları açmak için çalışma başlattıklarını belirterek, iş makinelerinin acil olarak olay yerine sevk edildiğini ve uzun çalışmalar neticesinde yolun temizlenerek ulaşıma açıldığını söyledi. İlhan, "Bölgede yoğun yağışlar neticesinde bölgede sık sık heyelanlar meydana geliyor. Olayın sevindirici yanı herhangi bir can ve mal kaybının olmamasıdır" dedi.

Siirt’te iki ayrı köy yolunda heyelan

Siirt’te iki ayrı köy yolunda heyelan

Siirt’te iki ayrı köy yolunda heyelan

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