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Siirt'te ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2018 19:28 | Son Güncelleme

SİİRT'in Tillo ilçesi ile merkeze bağlı 11 köy ve mahallede dün ilan edilen sokağa çıkma yasağı, bugün saat 19.00'da kaldırıldı.

SİİRT, (DHA)- SİİRT'in Tillo ilçesi ile merkeze bağlı 11 köy ve mahallede dün ilan edilen sokağa çıkma yasağı, bugün saat 19.00'da kaldırıldı.
Tillo ve merkeze bağlı 11 köy ile mahallede dün ilan edilen ve bu akşam saatlerinde sona eren sokağa çıkma yasağıyla ilgili Siirt Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:
"Bölücü terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlar kapsamında, Tillo ilçesi, Çınarlısu köyü, Alkumru mahallesi, Elmacık mahallesi, Hantrat köyü, Akyayla köyü Kargacık mahallesi, Taşbalta köyü, Erenler mahallesi ile il merkezine bağlı Koçlu, Bayraktepe (Çölköy) ve Ekmekçiler köyü bölgelerinde 03 Ekim 2018 günü saat 17:00’ de ilan edilen sokağa çıkma yasağı, 04 Ekim 2018 günü saat:19:00 itibariyle kaldırılmıştır."

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