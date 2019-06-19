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Siirt'te ilk lavanta hasadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 12:29 | Son Güncelleme

SİİRT Üniversitesi öğretim görevlileri ve öğrenciler tarafından ekilen lavantanın hasadı yapıldı.  Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkiler Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri kentte ilk kez lavanta ekimi yaptı.

Siirt'te ilk lavanta hasadı

Mehmet Yücel DURAK/ SİİRT,(DHA)- SİİRT Üniversitesi öğretim görevlileri ve öğrenciler tarafından ekilen lavantanın hasadı yapıldı.
Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkiler Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri kentte ilk kez lavanta ekimi yaptı. Üniversitenin kampüsündeki Kezer Yerleşkesi'nde 2 dönümlük alanda ilk kez ekilen lavantanın yanı sıra kekik, biber, dağ çayı ve çöven bitkisi de ekildi. Ekilen ürünlerin hasadı dün Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, öğretim üyeleri ve öğrencilerin katılımıyla yapıldı.
Lavantanın Türkiye'de çok pahalı bir bitki olduğunu anlatan Rektör Prof. Dr. Murat Erman, Siirt'te lavanta ekimini yaygınlaştırmayı amaçladıklarını söyledi. Rektör Erman, “Öğrenci ve öğretim üyelerimiz Siirt’te ve hatta bölgede daha önce hiç yetiştirilmeyen lavanta bitkisini yetiştirdiler. Bugün de verimini alıyorlar. 2 dönüm arazide lavantanın yanı sıra kekik, biber, adaçayı, dağ çayı, çöven gibi bitkiler ekilip, ilk hasadı alındı. Bu büyük bir başarıdır ve bunun devam gelecektir. Özellikle lavanta bitkisi ülkemizde oldukça pahalı olan bir bitkidir. Siirt'te piyasasını oluşturmak istiyoruz" dedi.
Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Doğan Arslan, lavanta üretiminin Siirt genelinde artması halinde kentte fabrika kurulabileceğini söyledi. 4 aydan beri lavanta ekimini takip ettiğini anlatan Arslan, "Lavantaya dünyada artan bir talep var. 10-15 yıl öncesine kadar tıbbi bitki talebi pazarı 30-40 milyar dolarken, şu anda 110 milyar doları geçti" diye konuştu

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Siirt'te ilk lavanta hasadıSiirt'te ilk lavanta hasadıSiirt'te ilk lavanta hasadıSiirt'te ilk lavanta hasadı

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