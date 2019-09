Siirt’te ilk tıp sempozyumu

Türkiye’nin her yerinden 500’den fazla acil tıp çalışanı Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) ve Siirt İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen sempozyumda bir araya gelecek. 25. Acil Tıp Sempozyumu’nda acil tıp alanında gelişmelerin ve bilgiler paylaşılırken, Siirt tarihinde ilk defa bir tıp sempozyumuna ev sahipliği yapmış olacak.

25’inci Acil Tıp Veleye Siirt Sempozyumu 1-2 Ekim tarihlerinde Siirt Valiliği Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. Mezopotamya medeniyetinin önemli beşiklerinden olan ve 3 dilin konuşulduğu Siirt, gece gündüz demeden Türk halkına hizmet eden acil tıp uzmanlarını, asistanları ve tıp öğrencilerini ağırlayacak. İki gün sürecek olan ve 500’den fazla aralarında tanınmış isimlerin de olduğu acil tıp uzmanlarının katılacağı sempozyumda kalp krizinden travmaya, hava yolu yönetiminden şoka, kafa travmalarına kadar bir çok alandaki gelişmeler ve uygulamalar konunun uzmanları tarafından katılımcılara aktarılacak.

Siirt’te düzenlenecek sempozyumda acil tıbbın bir çok duayen isminin bir araya geleceğini belirten ATUDER Başkanı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Öğretim Üyesi Prof.Dr. Başar Cander, "Acil vakaların dünyanın her yerinde aynı şekilde yönetilmesi gerekiyor. Acil vakalar Ankara, İzmir seçmiyor. Bulunduğunuz yerde bütün branşlarda tedaviyi planlamak için değişik şehirlere kendinizi nakledebilirsiniz. Ancak acil vakalarda nede iseniz müdahaleyi orada yapmak gerekiyor. Biz de acil tıp bilimini ülkemizin her yerine taşımak için bu çalışmaları yapıyoruz. Siirt de bizim için çok farklı, güzide bir şehrimiz" dedi.

Acil tıbbın dünyada ABD’den sonra en fazla Türkiye’de geliştiğini ifade eden Prof.Dr. Cander, "Türkiye acil tıp konusunda hiçbir branşta olmadığı kadar ileride görünüyor. Hasta potansiyelimiz çok, bu yüzden ciddi hizmetler sunuyoruz. Acil tıp alanında dünyada bir çok yeni organizasyona da öncülük yapıyoruz. Türkiye şu anda acil tıpta lider olarak kabul ediliyor. Dernek başkanı olarak 2019-2020 yılları için 20’den fazla ülkeden acil tıp konusunda ders vermek, gelişmeleri anlatmak için davet aldım. Bunlar arasında Avrupa, Ortadoğu ülkeleri, hatta Meksika ve Hindistan da var. Bu da Türkiye’nin acil tıpta öncü olmasından kaynaklanıyor" diye konuştu.

Bir cumhurbaşkanı, bir başbakan çıkarmış olan Siirt şehrinin tarihi önemine de dikkat çeken ATUDER Başkanı Başar Cander, sempozyuma katılan doktorların tarihi ve turistik yerleri de gezeceğini söyledi.

Ayrıca ATUDER, sempozyum nedeniyle yıllık yönetim kurulu toplantısını da Siirt’te gerçekleştirecek.