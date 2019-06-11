Siirt’te inşaattan düşen işçi yaralandı

Siirt’te bir işçi, çalıştığı inşaatın iskelesinden düştü. Yaklaşık 4 metreden sert zemine çakılıp yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Edinilin bilgiye göre olay, Siirt-Kurtalan kara yolu Afetevleri Mahallesi’nde meydana geldi. İnşaatta kalıpçılık yapan 29 yaşındaki Ahmet Dündar çalıştığı esnada dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 4 metre yükseklikten sert zemine çakıldı. Haber verilmesiyle olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekiplerince yaralı Dündar, yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



