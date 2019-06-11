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Siirt’te inşaattan düşen işçi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 15:55 | Son Güncelleme

Siirt’te bir işçi, çalıştığı inşaatın iskelesinden düştü.

Siirt’te inşaattan düşen işçi yaralandı

Siirt’te bir işçi, çalıştığı inşaatın iskelesinden düştü. Yaklaşık 4 metreden sert zemine çakılıp yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.
Edinilin bilgiye göre olay, Siirt-Kurtalan kara yolu Afetevleri Mahallesi’nde meydana geldi. İnşaatta kalıpçılık yapan 29 yaşındaki Ahmet Dündar çalıştığı esnada dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 4 metre yükseklikten sert zemine çakıldı. Haber verilmesiyle olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekiplerince yaralı Dündar, yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt’te inşaattan düşen işçi yaralandı

Siirt’te inşaattan düşen işçi yaralandı

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