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Siirt'te işçileri taşıyan otomobil devrildi: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 23:15 | Son Güncelleme

Siirt'te işçileri taşıyan otomobil devrildi: 4 yaralı

SİİRT (AA) - Siirt'in Şirvan ilçesinde barajda çalışan işçileri taşıyan otomobilin devrildiği kazada, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsmail Öztürk (33) yönetimindeki 05 FR 478 plakalı otomobil, Şirvan ilçesine bağlı Kapılı köyü yakınlarında devrildi.

Kazada sürücü Öztürk ile Çetin Hidroelektrik Santrali'nde (HES) çalışan Ferda Şentürk (44), Adem Öztürk (27) ve Semih Serdar (22) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Serdar'ın, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Siirt Şirvan trafik kazası

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