Siirt'te işçileri taşıyan otomobil devrildi: 4 yaralı

SİİRT (AA) - Siirt'in Şirvan ilçesinde barajda çalışan işçileri taşıyan otomobilin devrildiği kazada, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İsmail Öztürk (33) yönetimindeki 05 FR 478 plakalı otomobil, Şirvan ilçesine bağlı Kapılı köyü yakınlarında devrildi.
Kazada sürücü Öztürk ile Çetin Hidroelektrik Santrali'nde (HES) çalışan Ferda Şentürk (44), Adem Öztürk (27) ve Semih Serdar (22) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Serdar'ın, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Trump'tan kritik görüşme: Tatmin olmadım
İstanbul Kadıköy'de dehşet! Önüne geleni bıçakladı: Yaralılar var
Çok önemli uyarı! Herkesi ilgilendiriyor: Bomba gibi patlayabilir
MHP milletvekili Cemal Enginyurt'tan olay yaratacak ittifak mesajı
AK Parti-MHP gerilimi tırmanıyor! Çok sert yanıt
Kütahya'da korkunç olay! Karısını başka adamla yakalayınca dehşet saçtı
Kadın kılığında evde basıldı! Mide bulandıran olay
WhatsApp'tan olay yaratacak yeni güncelleme! Karanlık mod'da büyük rahatlık...
Biraseverlere kötü haber
Galaxy S10 emin adımlarla geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum