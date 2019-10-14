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Siirt’te izinsiz kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2019 16:05 | Son Güncelleme

Siirt’te izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Siirt’in Tillo ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi.

Siirt’te izinsiz kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı

Siirt’te izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Siirt’in Tillo ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Tillo İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince istihbari çalışmalar esnasında elde edilen bilgilerde Tillo ilçesi mermer ocağı bölgesinde izinsiz kazı yapılacağı bilgisi alınmıştır. Aynı gün icra edilen takip çalışmaları sonucu 4 şüpheli izinsiz kazı yapmaya çalıştıkları sırada yakalanmış olup, şüpheliler ve şüphelilerin kullandığı araçta adli makamlardan alınan arama kararı gereği yapılan aramada, bir adet define arama detektörü, bir adet dizüstü bilgisayar, bir adet USB bellek, 3 adet define aramada kullanılan araç-gereç ele geçirilmiştir. Söz konusu olayla ilgili olarak Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmiş olup, alınan talimatlar doğrultusunda şüpheli şahıslar hakkında gerekli soruşturma işlemleri başlatılmıştır” denildi.

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