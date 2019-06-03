Siirt’te jandarmadan huzur, güven, trafik ve arefe uygulaması

Siirt İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent genelinde huzur, güven, trafik ve arefe uygulaması gerçekleştirildi.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kamu düzeninin sağlanması ve suçluların yakalanması amacıyla il genelinde üç aşamalı huzur, güven, trafik ve arefe uygulaması gerçekleştirildi. Ekipler, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu okul önleri, okul servis araçlarında, park, bahçe ve internet kafeler ile elektronik oyun merkezlerinde, eğlence ve etkinlik bölgelerinde, halkın yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda, toplu taşıma araçları ile yol kontrol noktalarında, umuma açık yerler ile alış veriş merkezler kontrol edildi. Uygulamada bin 788 şahıs, 493 araç, 54 umuma açık yer, 19 park kontrolü yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs yakalandı. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereği 8 araca toplam 5 bin 216 lira trafik para cezası uygulanırken 2 araç trafikten men edildi.



