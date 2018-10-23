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Siirt'te kaçakçılıkla mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 18:30 | Son Güncelleme

Pervari ilçesinde yapılan operasyonda silah, mühimmat ve akaryakıt ele geçirildi

SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak akaryakıt, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince A.A, A.E. ve N.U'nun akaryakıt ve sigara kaçakçılığı yaptıkları bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Jandarma ekiplerince şüphelilerin Pervari ilçesine bağlı Düğüncüler köyündeki ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 2 bin 500 faturasız motorin, 844 paket gümrük kaçağı sigara, 6 kaçak cep telefonu, 16 kilogram kaçak çay, 1 kilogram kaçak tütün, ruhsatsız tabanca ve buna ait şarjörü ile 12 mermi, 2 av tüfeği ve bunlara ait 119 fişek, 2 kaleşnikof uzun namlulu silah şarjörü, 101 kaleşnikof uzun namlulu silah fişeği ve terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçası ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Jandarma Kaçakçılık Pervari Siirt

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