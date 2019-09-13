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Siirt'te kamyon şarampole devrildi: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 17:40 | Son Güncelleme

Siirt'te kamyon şarampole devrildi: 5 yaralı

SİİRT (AA) - Siirt'te, şarampole devrilen kamyondaki 5 kişi yaralandı.

Maşallah Bağra idaresindeki 06 BBV 52 plakalı kamyon, Siirt-Şirvan kara yolunun Akyamaç köyü mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Bağra ile kamyondaki Tahir Gökmen, Mehmet Şakir Yıldız, Lazgin İmaç ve Katip Erdoğan yaralandı.

Çevredekilerin yardımıyla sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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