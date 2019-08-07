Siirt'te kamyonetin çarptığı çocuk öldü

SİİRT (AA) - Siirt'te, geri manevra yapan kamyonetin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre Conkbayır Mahallesi'nde sürücü V.T'nin kullandığı 13 DC 537 plakalı kamyonet, geri manevra yaptığı sırada 4 yaşındaki Feride İlbaş'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen ve kamyonetin altında kalan çocuk ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan İlbaş, Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Feride İlbaş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü V.T. gözaltına alındı.

