HABER

Siirt'te kamyonetin çarptığı çocuk öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 22:09 | Son Güncelleme

Siirt'te kamyonetin çarptığı çocuk öldü

SİİRT (AA) - Siirt'te, geri manevra yapan kamyonetin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre Conkbayır Mahallesi'nde sürücü V.T'nin kullandığı 13 DC 537 plakalı kamyonet, geri manevra yaptığı sırada 4 yaşındaki Feride İlbaş'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen ve kamyonetin altında kalan çocuk ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan İlbaş, Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Feride İlbaş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü V.T. gözaltına alındı.

Bu mahalleyi gören hayran kalıyor!Bu mahalleyi gören hayran kalıyor!
Şans Topu sonuçları açıklandıŞans Topu sonuçları açıklandı
Mardin’de Mikrogirişimci Ödül Töreni ve Mikrofinans Şubesi açılışıMardin’de Mikrogirişimci Ödül Töreni ve Mikrofinans Şubesi açılışı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Siirt trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

G.Saray'a transferde büyük şok!

G.Saray'a transferde büyük şok!

Mansur Yavaş çağrı yapmıştı! AK Parti'den flaş açıklama

Mansur Yavaş çağrı yapmıştı! AK Parti'den flaş açıklama

Bikinili selfie çekip altına not düştü

Bikinili selfie çekip altına not düştü

Bakan Gül açıkladı! Meclis açıldığında ilk gündem maddesi olacak

Bakan Gül açıkladı! Meclis açıldığında ilk gündem maddesi olacak

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

MSB'den kritik açıklama: Görüşmeler tamamlandı

MSB'den kritik açıklama: Görüşmeler tamamlandı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
7 Ağustos 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

7 Ağustos 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Şans Topu sonuçları açıklandı! MPİ 7 Ağustos 2019 Şans Topu sonuçları sorgula

Şans Topu sonuçları açıklandı

Amcası ve kuzenini tüfekle vurdu

Amcası ve kuzenini tüfekle vurdu

Hırsız dükkan sahibi ve 2 oğlunu vurdu: 1 ağır 3 yaralı

Hırsız dehşet saçtı! Yaralılar var

İndiği dolmuşun altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Korkunç olay! İndiği dolmuşun altında kaldı

Şırnak Sanayi Sitesi’nde patlama! Ölü ve yaralılar var

Şırnak Sanayi Sitesi’nde patlama! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.