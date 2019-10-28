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Siirt’te kamyonun çarptığı 15 koyun telef oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2019 21:15 | Son Güncelleme

Siirt’te kamyonun daldığı sürüdeki 15 koyun telef olurken, sürücü de yaralandı.Alınan bilgiye göre, Siirt-Baykan karayolunda seyir eden Hüseyin A.

Siirt’te kamyonun daldığı sürüdeki 15 koyun telef olurken, sürücü de yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Siirt-Baykan karayolunda seyir eden Hüseyin A. yönetimindeki 34 AG 0277 plakalı kamyon, yolun karşısına geçen koyun sürüsüne çarptı. Kazada kamyon sürücüsü Aygün yaralanırken, 15 koyun telef oldu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri yolda önlem aldı. Kaza nedeniyle kapanan karayolu ölen hayvanların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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