HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Siirt’te kar temizleme aracı devrildi: 1 yaralı

Siirt’te kar temizleme aracı devrildi: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 14:24 | Son Güncelleme

Siirt’in Eruh ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açmaya çalışan iş makinesinin devrilmesi sonucu operatör yaralandı.Edinilen bilgiye göre, olay, Eruh’un Birini mevkiinde meydana geldi.

Siirt’te kar temizleme aracı devrildi: 1 yaralı

Siirt’in Eruh ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açmaya çalışan iş makinesinin devrilmesi sonucu operatör yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, olay, Eruh’un Birini mevkiinde meydana geldi. İş makinesi, kar yağışı nedeniyle yol açma çalışması yürüttüğü sırada virajı alamayarak devrildi. Kazada sürücü yaralandı. 112 acil servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt’te kar temizleme aracı devrildi: 1 yaralı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
Alman savaş gemisi ’Fulda’ Çanakkale Boğazı’ndan geçtiAlman savaş gemisi ’Fulda’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti
ESOGÜ katliamında 4 kişiyi öldüren sanık: "Ben karıncayı bile incitmem"ESOGÜ katliamında 4 kişiyi öldüren sanık: "Ben karıncayı bile incitmem"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi!

FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi!

Ünlü isim gözyaşları içinde açıkladı! 'Bana da tecavüz etti'

Ünlü isim gözyaşları içinde açıkladı! 'Bana da tecavüz etti'

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Dünya ayağa kalktı! Böyle bakılıyor

Dünya ayağa kalktı! Böyle bakılıyor

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! İşte final fragmanı

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! İşte final fragmanı

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şoför, halk otobüsünde kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Halk otobüsünde korku dolu anlar

Aydın'da dehşet! Tartıştığı zihinsel engelli kişiyi öldürdü

Dehşet! Cesedi böyle bulundu

İBB'nin asfalt ihalesi Kamu İhale Kurumu tarafından iptal edildi

İBB'nin ihalesi şikayet üzerine iptal edildi

Ceren Damar davasında gergin anlar! Akılalmaz iddia

Ceren Damar davasında gergin anlar! Akılalmaz iddia

Manisa'da artçılar sürüyor... Vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi

Depremler sürüyor, vatandaş tedirgin...

Diyarbakır'da şehit edilen Gaffar Okkan mezarı başında anıldı

19 yıl önce şehit edilen Gaffar Okkan mezarı başında anıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.