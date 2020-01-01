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  4. Siirt'te kar yağışı

Siirt'te kar yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 15:01 | Son Güncelleme

Şirvan ve Pervari ilçelerinde kar yağışı nedeniyle kapanan 8 köy yolu ulaşıma açıldı

SİİRT (AA) - Siirt'in Şirvan ve Pervari ilçelerinde kar yağışı nedeniyle kapanan 8 köyün yolu ulaşıma açıldı.

Şirvan ve Pervari ilçelerinin yüksek kesimlerinde gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı, her iki ilçede 4'er köy yolunu ulaşıma kapadı.

Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekipleri sorumluluk alanlarındaki Cevizlik, Oya, Nallıkaya ve Kesmetaş köylerinin yollarını, İl Özel İdaresi ekipleri de Pervari ilçesinin Geçittepe mevkisindeki 4 köyün yolunu ulaşıma açtı.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Kara Yolu Siirt

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