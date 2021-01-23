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  4. Siirt’te kar yolları kapattı, hasta adam için ekipler seferber oldu

Siirt’te kar yolları kapattı, hasta adam için ekipler seferber oldu

23.01.2021 23:01 | Son Güncelleme:
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Siirt’in Şirvan ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde apandisit hastası için İl Özel İdare ekipleri seferber oldu.

Siirt’in Şirvan ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde apandisit hastası için İl Özel İdare ekipleri seferber oldu. Yol yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından ulaşıma açılırken, hasta ambulansla Şirvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Yamaçlı köyü Nezlenk mezrasında Apandisit hastası Abdullah Doğan (32) adlı vatandaş rahatsızlandı. Yakınları 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, yolun kardan kapalı olmasından dolayı Siirt İl Özel İdaresi’nden yardım istedi. İş makinesi yardımıyla 3 saatlik bir çalışmanın ardından ulaşıma açılan yoldan vatandaşa ulaşıldı. Hasta adam daha sonra ambulansla Şirvan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Doğan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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