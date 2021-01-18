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Siirt’te karda mahsur kalan yolcu minibüsü kurtarıldı

18.01.2021 17:01 | Son Güncelleme:
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Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı köyünde karda mahsur kalan yolcu minibüsü, İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.Dün geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı 4 köy yolu ulaşıma kapandı.

Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı köyünde karda mahsur kalan yolcu minibüsü, İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.
Dün geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı 4 köy yolu ulaşıma kapandı. Haber verilmesiyle bölgeye giden Siirt İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Köy yolunda mahsur kalan yolcu minibüsü ekiplerce kurtarıldı.
Kapanan 4 köy yolunun açılması için çalışmaların aralıksız bir şekilde devam ettiği belirten Siirt İl Özel İdare yetkilileri, "Kar yağışından dolayı Pervari ilçesinde 12 köy, Şirvan ilçesinde 4 köy yolu ulaşıma kapandı. Pervari ve Şirvan ilçe kırsalında kar yağışı sürüyor. Dün gece yağan kardan dolayı yüksek rakımlı Geçittepe ve 12 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan 18 köyün büyük kısmı açıldı. Halen 4 köy yolu ulaşıma kapalı. Ekiplerimiz yoğun mücadele sürdürüyor. Şirvan ilçemizde ise yolda mahsur kalan yolcu minibüsü ekipler tarafından kurtarıldı" dedi.

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