Siirt'te kavga ihbarına giden polislere pastalı sürpriz

SİİRT (AA) - Siirt'te kavga ihbarına giden polis ekipleri pasta ile karşılandı.

Güres Caddesi'ndeki esnaf, Türk Polis Teşkilatının 174'üncü Kuruluş Yıl dönümü dolayısıyla polisler için sürpriz yaptı.

155 İhbar Hattı'na gelen kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, esnafın sürpriziyle karşılaştı. Pasta ikramında bulunulan polislerin günü kutlandı.

Ekipte yer alan polisler, sürprizden dolayı çok memnun olduklarını söyledi.

Esnaf Muzaffer Göz, yaptığı açıklamada, vatan için görev yapan polislere moral amacıyla böyle bir sürpriz hazırladıklarını belirtti.

