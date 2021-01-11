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Siirt’te kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı

11.01.2021 16:29 | Son Güncelleme:
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Siirt’te kayalıklarda mahsur kalan keçi itfaiye, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.Edinilen bilgilere göre, Siirt’in Tillo ilçesine bağlı Hatrant köyünde Abdulaziz Gezen’e ait keçi dağ yamacında mahsur kaldı.

Siirt’te kayalıklarda mahsur kalan keçi itfaiye, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre, Siirt’in Tillo ilçesine bağlı Hatrant köyünde Abdulaziz Gezen’e ait keçi dağ yamacında mahsur kaldı. Gezen, itfaiye, AFAD ve jandarma ekiplerine keçisinin kayalıklarda mahsur kaldığını bildirdi. Bunun üzerine ekipler bölgeye giderek dağ yamacında mahsur kalan keçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Halatlarla keçinin bulunduğu yere inen ekipler, keçiyi halat yardımıyla yukarı çekti. Kurtarılan keçi, sahibi Abdulaziz Gezen’e teslim edildi.
Keçiyi sağlıklı bir şekilde kurtaran itfaiye, AFAD ve jandarma ekibine teşekkür eden Gezen, keçiyi alarak bölgeden uzaklaştı.

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