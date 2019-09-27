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Siirt'te kayalıklardan düşen çocuk öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 22:44 | Son Güncelleme

Siirt'te kayalıklardan düşen çocuk öldü

SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde, kayalıklardan düşen çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Dolusalkım köyünde yaşayan 9 yaşındaki Şifa Akburak, evlerinin yakınındaki kayalıklardan geçerken dengesini kaybederek düştü.

Ağır yaralanan Akburak, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İl Jandarma Komutanlığının talebi üzerine Şırnak 23. Sınır Tümen Komutanlığından havalanan helikopter ile Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığına getirildi.

Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan Akburak, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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Anahtar Kelimeler:
kayalıktan düşme Siirt

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