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Siirt'te kayıp olarak aranan engelli, 5'inci günde bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2018 15:58 | Son Güncelleme

SİİRT'in Şirvan ilçesine bağlı Dalpete köyündeki evinden 5 gün önce çıkan ve bir daha haber alınamayan engelli Bedrettin Kavit (57), yapılan arama çalışmaları sonucu köye 5 kilometre uzaklıkta bulundu.

Siirt'te kayıp olarak aranan engelli, 5'inci günde bulundu

SİİRT, (DHA) - SİİRT'in Şirvan ilçesine bağlı Dalpete köyündeki evinden 5 gün önce çıkan ve bir daha haber alınamayan engelli Bedrettin Kavit (57), yapılan arama çalışmaları sonucu köye 5 kilometre uzaklıkta bulundu.
Şirvan'ın Dalpete köyünde yaşayan ve engelli olduğu belirtilen Bedrettin Kavit, 20 Eylül Perşembe günü evden çıkıp, geç olmasına rağmen dönmeyince yakınları, jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri ise durumu AFAD ve UMKE ekiplerine bildirdi. Ekipler, kısa sürede köyde arama çalışması başlattı. Çalışmalara köylüler de destek verdi. Kavit, arama çalışmasının 5'inci gününde, köye 5 kilometre uzaklıkta bitkin halde bulundu. Bedrettin Kavit, hazır bekletilen sağlık ekiplerine teslim edildikten sonra ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

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Siirt'te kayıp olarak aranan engelli, 5'inci günde bulunduSiirt'te kayıp olarak aranan engelli, 5'inci günde bulundu

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