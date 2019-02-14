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Siirt’te kırmızı listede aranan terörist için hazırlanan sığınak imha edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2019 14:38 | Son Güncelleme

Siirt’in Pervari ilçe kırsalında düzenlenen operasyonda, kırmızı listede aranan bir terörist için hazırlanan 7 odalı 3 giriş çıkışı olan, 20-15 kişilik sığınak, barınak imha edildi.

Siirt’in Pervari ilçe kırsalında düzenlenen operasyonda, kırmızı listede aranan bir terörist için hazırlanan 7 odalı 3 giriş çıkışı olan, 20-15 kişilik sığınak, barınak imha edildi. Mevzi noktalarında çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Siirt Valiliği’nden yapılan açıklamada, Siirt İl Jandarma Komutanlığı’nca, jandarma özel harekat ve jandarma komando birlikleri tarafından Şehit Jandarma uzman Çavuş Faruk Yüksel Operasyonu’nun icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Gerçekleştirilen operasyon kapsamında kırmızı listede aranan bir terörist için hazırlanan 7 odalı 3 adet giriş çıkışı olan 15-20 kişilik bir sığınak olmak üzere toplamda 15 adet sığınak barınak ve mevzi noktaları, 2 adet dağ bisikleti, 7 adet büyük tüp, bir adet tüp başlığı, 23 adet pil, 3 adet pil bloğu, 8 adet pil kutusu, bir adet not defteri, 4 adet terörist kıyafeti, bir adet şemsiye, 2 adet mekap ayakkabı, 2 adet uyku tulumu, 2 adet mavi branda, 35 metre naylon, 10 metre panço, bir adet elektrik bandı, 2 adet tencere, 2 adet düdüklü tencere ve bol miktarda yaşam gıda malzemesi ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Tespit edilen sığınak barınaklar kullanılmaz hale getirilmiş ve bulunan malzemelerden delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınarak, diğer malzemeler yetkili Cumhuriyet Başsavcısının talimatı ile olay mahallinde imha edilmiştir" denildi.

Siirt’te kırmızı listede aranan terörist için hazırlanan sığınak imha edildi

Siirt’te kırmızı listede aranan terörist için hazırlanan sığınak imha edildi

Siirt’te kırmızı listede aranan terörist için hazırlanan sığınak imha edildi

Siirt’te kırmızı listede aranan terörist için hazırlanan sığınak imha edildi

Siirt’te kırmızı listede aranan terörist için hazırlanan sığınak imha edildi

Siirt’te kırmızı listede aranan terörist için hazırlanan sığınak imha edildi

Siirt’te kırmızı listede aranan terörist için hazırlanan sığınak imha edildi

Siirt’te kırmızı listede aranan terörist için hazırlanan sığınak imha edildi

Siirt’te kırmızı listede aranan terörist için hazırlanan sığınak imha edildi

Siirt’te kırmızı listede aranan terörist için hazırlanan sığınak imha edildi

Siirt’te kırmızı listede aranan terörist için hazırlanan sığınak imha edildi

Siirt’te kırmızı listede aranan terörist için hazırlanan sığınak imha edildi

Siirt’te kırmızı listede aranan terörist için hazırlanan sığınak imha edildi

Siirt’te kırmızı listede aranan terörist için hazırlanan sığınak imha edildi

Siirt’te kırmızı listede aranan terörist için hazırlanan sığınak imha edildi
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