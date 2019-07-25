Siirt’te kontrolden çıkan araç park halindeki araçlara çarptı: 1 ölü

Siirt’te aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan araç, park halindeki üç araca çarparak durabildi. Kazada, 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde Kooperatifler Mahallesi Nihat Aykut Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Cadde üzerinde bulunan üç araca çarpıp durabilen araçta bulunan V.K., ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Siirt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralı olan V.K., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.



