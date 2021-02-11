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Siirt’te korkutan yangın

11.02.2021 12:59 | Son Güncelleme:
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Siirt kent merkezinde bir evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Siirt kent merkezinde bir evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle alevler diğer odalara sıçramadan kontrol altına alındı.
Kooperatif Mahallesi 1701 Sokakta bir apartmanın 2. katında Sadık Ayman’a ait evin mutfağında yangın çıktı. Ev sahibinin haber vermesiyle olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine zamanında ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın diğer odalara sıçramadan söndürüldü. Evde maddi hasar meydana gelirken, yangın çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

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