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Siirt’te köylüler arasında arazi kavgası: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 17:12 | Son Güncelleme

Siirt’in Kurtalan ilçesinde köylüler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre olay, Kurtalan kent merkezinde meydana geldi.

Siirt’in Kurtalan ilçesinde köylüler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Kurtalan kent merkezinde meydana geldi. İlçe merkezine bağlı Derince ve Şen köyü sakinleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların kullanıldığı olayda Zubeyir B., Abdurrahman H., Resul B., Şeyhmuz A., Fatih İ., Şeyhmuz A. yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri hastane çevresinde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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