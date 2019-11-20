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Siirt’te merkezli uyuşturucu operasyonunda 15 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 10:46 | Son Güncelleme

Siirt merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 47 kişiden 15’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7’si kamu görevlisi 47 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Siirt merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 47 kişiden 15’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7’si kamu görevlisi 47 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suretiyle uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu maddenin kullanılmasını kolaylaştırmak, kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurmak, suç delillerini gizleme, yok etme ve değiştirme suçlarını işlediği değerlendirilen 7’si kamu görevlisi olmak üzere toplam 52 şüphelinin suç unsuru malzemeler ile birlikte yakalanması maksadıyla Siirt, Batman, Diyarbakır ve Mersin illerinde 14 Kasım 2019 günü eş zamanlı olarak Narko-Kıran 56 Operasyonu icra edilmiştir. Şüpheliler Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiş olup 15 şüpheli tutuklanmış, 9 şüpheliye ev hapsi tedbir kararı uygulanmış ve 6 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır” denildi.
17 şahıs savcılık tarafından serbest bırakılırken, 5 kişinin da aramasının devam ettiği öğrenildi.

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