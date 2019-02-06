Siirt'te metruk binadaki çökme

SİİRT (AA) - Siirt Valisi Ali Fuat Atik, metruk binada meydana gelen çökme sonucu yaralanan çocukları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.
Vali Atik, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın ve İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ile Siirt Devlet Hastanesine geldi.
Doğan Mahallesi'nde iki katlı metruk binanın bir bölümünün çökmesi sonucu yaralanan Mücahit, Ekrem Yıldırım ve Mustafa Sezgin'in ziyaret eden Atik, çocuklara geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Vali Atik, çocukların sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
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