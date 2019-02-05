Siirt'te metruk binanın bahçesinde bebek bulundu

SİİRT (AA) - Siirt'te metruk bir binanın bahçesinde erkek bebek bulundu.
Alınan bilgiye göre, merkez Barış Mahallesi 1321. Sokak'ta metruk bir binanın bahçesinde bebek gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine götürülen bebek tedavi altına alındı.
Olayın ardından hastaneye gelen İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür, bebeğin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
Ömür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bebeğin 5-6 günlük bir erkek bebek olduğunu söyledi.
Gereken müdahalenin yapıldığını ifade eden Ömür, "Çok şükür bebeğimizin sağlık durumu iyi. Bebeği hastanemizin yeni doğan ünitesinde müşahade altına aldık." diye konuştu.
Polis ekipleri, bebeğin ailesini bulmak için çalışma başlattı.
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