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Siirt'te, metruk binanın bahçesine bırakılmış 5-6 günlük bebek bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 21:20 | Son Güncelleme

 SİİRT'te, metruk binanın bahçesinde terk edilmiş 5-6 günlük erkek bebek bulundu.

Siirt'te, metruk binanın bahçesine bırakılmış 5-6 günlük bebek bulundu

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT'te, metruk binanın bahçesinde terk edilmiş 5-6 günlük erkek bebek bulundu. Göbek bağının düşmediği tespit edilen bebek hastanede tedaviye alınırken, ailesinin bulunması için çalışma başlatıldı.
Olay, akşam saatlerinde Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan metruk binanın bahçesinden ağlama sesi duyan çevredekiler, 5- 6 günlük olduğu tahmin edilen bebek buldu. İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaptığı incelemede göbek bağı henüz düşmeyen bebeği Siirt Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yeni Doğan Ünitesi'nde tedaviye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olay yerinde inceleme yapan polis, bebeği bırakan kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Siirt'te, metruk binanın bahçesine bırakılmış 5-6 günlük bebek bulundu

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