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Siirt’te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı

03.04.2021 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt’te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre kaza, Siirt-Kurtalan karayolu Kezer mevkiinde meydana geldi.

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Siirt’te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Siirt-Kurtalan karayolu Kezer mevkiinde meydana geldi. Tillo istikametine giden Mehmet Emin Sözen’in yönetimindeki 01 DY 071 plakalı ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü M.E.S., R.Ç. ve H.S. yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin kazayı ihbar etmesi üzerine 112 ve trafik ekipleri olay yerine geldi. Yaralılar yapılan müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kaldırıldı.

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