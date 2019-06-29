Siirt'te minibüs devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

SİİRT (AA) - Siirt'in Kurtalan ilçesinde arkasına beton karma makinesi bağlı minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Mehmet Kızılçınar (45) yönetimindeki arkasına beton karma makinesi bağlı 47 PR 764 plakalı minibüs, Kurtalan-Batman kara yolunun Çayırlı köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Kızılçınar ile minibüste bulunan 5 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Kızılçınar, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

