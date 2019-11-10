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Siirt’te minibüs devrildi: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 13:22 | Son Güncelleme

Siirt’te minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt-Kurtalan karayolunda meydana geldi.

Siirt’te minibüs devrildi: 2 yaralı

Siirt’te minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt-Kurtalan karayolunda meydana geldi. Nazım A. yönetimindeki 56 KA 176 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Nazım A. ile Yusuf A. yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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