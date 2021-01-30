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Siirt’te minibüs şarampole yuvarlandı: 11 yaralı

30.01.2021 14:44 | Son Güncelleme:
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Siirt’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs şarampole yuvarlandı.

Siirt’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs şarampole yuvarlandı. Kazada 11 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Maden köyünde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 56 AAD 478 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kendi imkanlarıyla minibüsten inen yolcular kazanın şokunu yaşarken, bazı yolcularda hafif sıyrıklar oluştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ambulansta müdahalede bulundu. Olay yerine çağrılan vinçle minibüs bulunduğu yerden çıkarıldı.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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