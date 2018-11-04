Siirt'te minibüsteki kaçak sigaraya 2 gözaltı

SİİRT, (DHA)- SİİRTte, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir minibüste 3 bin 622 paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Siirt İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan duyum üzerine yapılan çalışmalar sonucu Siirt merkez ikamet eden R.O. ve R.O.'nun Şırnak ilinden bandrolsüz kaçak sigara getireceği bilgisine ulaştı. Bu kapsamda Eğlence köyü yolunda durdurulan bir minibüste arama yapıldı. Aramada, toplam 3 bin 622 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, şüpheliler R.O. ve R.O. gözaltına alındı.

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