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Siirt'te mısır akbabası bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 16:39 | Son Güncelleme

Siirt'te mısır akbabası bulundu

SİİRT (AA) - Siirt'te kuş türleri arasında nesli tehlike altında olan mısır akbabası bulundu.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı devriye ekipleri, yol güvenliği esnasında yol kenarında kuş sürüsüyle karşılaştı.

Yapılan araştırmada kanadından yaralı olduğu tespit edilen ve kuş türleri arasında nesli tehlike altında olduğu belirtilen mısır akbabası bulundu.

Ekipler, kanadından yaralı olan akbabayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.

Yaralı akbaba tedavisinin ardından Van Rehabilitasyon Merkezine gönderilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Jandarma mısır akbabası Siirt

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