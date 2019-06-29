Siirt’te motosiklet bariyere çarptı: 1 yaralı

Siirt’te seyir halindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerle çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Siirt kent merkezine 10 kilometre uzakta bulunan Kezer Çayı yakınlarında meydana geldi. Mustafa A. (24) yönetimindeki motosiklet kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan sürücü Mustafa A., 112 acil sağlık ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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