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  4. Siirt’te müthiş buluş: Menengiç yağının yaralara merhem olduğu ortaya çıktı

Siirt’te müthiş buluş: Menengiç yağının yaralara merhem olduğu ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 13:43 | Son Güncelleme

Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Prof.

Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nihat Şındak, yaptıkları çalışmalar sonucunda menengiç yağının hayvanlarda doku kaybı yaralarını iyileştirdiği sonucuna vardıklarını söyledi.
Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Şındak, yaklaşık 2 yıl önce çalışma gerçekleştirdi. Bıttım sabununun egzamaya iyi gelmesinden yola çıkan Prof. Dr. Şındak, daha sonra menengiç yağının faydaları üzerinde incelemelerde bulundu. Prof. Dr. Şırdan’ın çalışması sırasında menengiç yağının bıldırcın ve farelerde oluşan yaraları iyileştirdiğini tespit etti. Yapılan çalışmaların ardından Prof. Dr. Şındak, Türkiye Patent Enstitüsü’ne başvuruda bulunarak ürünün patentini aldı.
Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Şındak, menengiç yağının tıbbi alanda kullanımı üzerine deney yaptıklarını söyledi. Prof. Dr. Şındak, hayvanlarda yapılan deneylerde, menengiç yağı sürülen yaraların iyileştiğini tespit ettiklerini ifade etti. Prof. Dr. Şındak, "Siirt’in yerel ürünlerinden menengicin farklı faydalarını ortaya koymak ve sanayiye kazandırmak üzere çalışma yaptık. Menengiç yağının sağlık sektöründe yara iyileştirmesinde de kullanılabileceği ile ilgili çalışmamız oldu. Bu çalışmayı biz değişik hayvan türlerinde yaptık. Bıldırcınlarda, farelerde yaptık ve elde ettiğimiz sonuçlara göre menengiç yağının, özellikle doku kaybında yara iyileştirici bir etkiye sahip olduğunu gördük. Biz bunu yaptığımız çalışmayla ortaya koyduk ve Türkiye Patent Enstitüsüne yaptığımız başvuru sonucunda da patentimizi de aldık. Menengiç yağıyla yaptığımız çalışmalardan olumlu sonuç elde edince biz bunu şuan kliniğimize gelen hayvanlarda doku kayıplı yaralarda özellikle rutin bir şekilde kullanmaktayız ve faydasını görmekteyiz" dedi.

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